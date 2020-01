Los mosquitos eligen: pican a los cerveceros y evitan a los que no se bañan

En una reunión o juntada siempre hay a alguien a quien le pica más los mosquitos. ¿Por qué será? Al parecer los mosquitos hembras (que son los que necesitan la sangre para producir huevos) se sienten más atraídos por algunos humanos que por otros.

Hay que desmitificar algunos dichos como por ejemplo que los mosquitos no prefieren picar a las mujeres por sobre los hombres, ni tampoco a los rubios o pelirrojos por encima de quienes tienen el pelo más oscuro y el color de piel tampoco es determinante. Pero si hay que tener cuenta que los aromas, el dióxido de carbono exhalado, los colores y la cerveza son factores elegidos por los mosquitos.

Según el libro “El Mosquito” del doctor Timothy Winegard, este insecto tiene inclinación de elegir a los humanos que toman cerveza. Hasta ahora el autor afirma que es un misterio pero que algunos indicios tienen que ver porque al ingerir alcohol el cuerpo expulsa el calor hacia afuera, por lo que se expande la temperatura corporal generando atracción al mosquito. Además, la cerveza contiene sustancias que son irresistibles para los insectos y la pueden oler a grandes distancias.

El tipo de sangre también influye a la cantidad de picaduras. Aquellos que tienen el tipo 0 serán picados el doble de veces que aquellos que tienen el grupo A o B. Los que hacen deporte no se quedan afuera de las picaduras debido a que por el exceso de ácido láctico en el cuerpo aumentan las posibilidades de ser picados.

Aquellos que no se bañan como corresponden y tienen un fuerte olor son los menos elegidos por el mosquito. Pero esa no sería una buena opción para no ser picados debido a que lo mosquitos se sienten atraídos por las bacterias que emanan los pies ‘apestosos’ ya que es como un ‘afrodisíaco’ para ellos.