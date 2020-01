Aumento a becas del CONICET: “Viene a recomponer una situación bastante crítica”

Funcionarios del gobierno nacional anunciaron ayer un plan de recomposición de las becas doctorales y posdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. La decisión fue bien recibida en Salta.

En diálogo con InformateSalta, uno de los becarios doctoral en la provincia, Facundo González, celebró la medida. “La medida viene a salvar algunas medidas que el gobierno anterior había tomado al respecto que consideraba como investigador y que no. Viene a recomponer una situación que era bastante crítica”, consideró.

En este sentido, aseguró que no incluye solamente la cuestión económica, que venía bastante atrasada, sino tiene varias aristas. “Yo entré en el 2015, la beca estaba en un valor de 1200 dólares, en este momento está en 400 y vos con la beca tenes que pagarte el doctorado, los viajes a los trabajos de campo, pagar para publicar. La beca no funciona solo como un pago salarial, sino que además solventa todos los gastos del doctorado”, contó.

Además, subrayó que el gobierno de Mauricio Macri les había puesto muchas trabas a los subsidios para sus proyectos de investigación, situación que será subsanada por la nueva disposición.

“Nos seguían pagando pero no te mandaban la plata para los proyectos de investigación. Te pagabas un sueldo, vos no podías avanzar, te calificaban mal porque no habías avanzado. Ahora también se libera la importación de insumos. Tiene muchos componentes que hacen al buen funcionamiento del sistema. No es solamente el salario, pero en este momento era lo más importante”, concluyó.