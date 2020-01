Agendá las actividades que ofrece Verano 2020 para este fin de semana

El calendario completo de actividades se puede consultar en www.turismosalta.gov.ar.

Sábado 18 de Enero

· La Caldera: Observación de Aves. Paseos gratuitos descubriendo la naturaleza de nuestros paisajes.

Lugar: AICAs Dique Campo Alegre y Pueblo

Hora: 07:00



· Tartagal: Duatlón Virgen de la Peña. Una competencia de 19 km, que iniciará en la ciudad de Tartagal y recorrerá un circuito único hasta llegar a Paraje, recorriendo variedad de paisajes y adentrándose en la vegetación de las Yungas.

Lugar: Plaza San Martín

Hora: 08:00



· El Jardín: Verano 2020. Inauguración de Camping Municipal La Toma El Espinal.

Lugar: Camping Municipal la Toma El Espinal

Hora: 09:00



· Payogasta: 5º Festival del Cabrito. Espectáculo de canto y danzas folklóricas con la exquisitez del cabrito a las brasas, a la vista del imponente Parque Nacional los Cardones. Paseo de artesanos.

Lugar: Predio ferial (entrada al pueblo de Tonco - RP N° 33)

Hora: 10:00



· San Carlos: Festival Va.Cu.Tra. Taller de malambo y zamba carpera, festival de cumbia carpera y desfile de ropa artesanal. Festival folclórico por la noche.

Lugar: Plaza 4 de Noviembre

Hora: 10:00



· Ciudad de Salta: Cambio de Guardia. Los gauchos de Güemes, juntamente con la banda de música, realizan este tradicional cambio de guardia.

Lugar: Museo Histórico del Norte

Hora: 11:00



· La Caldera: La Casa de doña María Reynaga. Carpa tradicional. Venta de comidas regionales. Patio criollo. Encuentro de copleros y baile carpero.



· Apolinario Saravia: Cine Nido. Proyección de películas para niños, jóvenes y adultos.

Lugar: N.I.D.O. (Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades)

Hora: 18:00



· Cafayate: Plazas Saludables para la familia. Actividades deportivas, recreativas, juegos, campeonatos al aire libre, para toda la familia.

Lugar: En diferentes espacios públicos, plazas, parques, canchas, playones

Hora: 18:00



· Campo Santo: Super Four. Torneo interprovincial de básquet. Participan delegaciones de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Salta.

Lugar: Complejo Municipal

Hora: 20:00



· Rosario de la Frontera: V Concurso de la Pizza Rosarina. Feria y concurso de variedades de pizzas, actuación de bandas en vivo y academias folclóricas.

Lugar: Paseo Inti Ñam

Hora: 20:00



· Cachi: Festival de la Tradición Calchaquí. Actuación de artistas de renombre nacional.

Lugar: Cancha de Fútbol

Hora: 21:00



· San Ramón de la Nueva Orán: Corsos Color 2020. Los Carnavales se viven en Orán como en ningún otro lugar. Considerado como uno de los mejores y más variados corsos del Norte Argentino, donde se dan cita más de 30 agrupaciones de diferentes categorías.

Lugar: Calle López y Planes

Hora: 21:30



· Ciudad de Salta: Arte Viviente. Jóvenes salteños: bailarines, músicos, diseñadores, maquilladores, estilistas, fotógrafos y cantantes; ponen en escena el arte de distintas épocas, desde los antiguos griegos y romanos, hasta las expresiones de la era contemporánea.

Lugar: Balcarce 980

Hora: 22:00



· San José de los Cerrillos: 115º Corsos de Flores. Corsos tradicionales que a través de los años mantiene intacta su cultura, el colorido y la diversidad de las agrupaciones que año a año afianzan a Cerrillos como la capital del carnaval.

Lugar: Corsódromo (calle Güemes)

Hora: 22:00



· General Güemes: Güemes Beer Festival. Feria de cervezas artesanales, artesanos locales, juegos infantiles, bandas en vivo, puestos de pizza, shawerma y chacinados

Lugar: Peatonal 20 de Febrero

Hora: 12:00







Domingo 19 de Enero

· Coronel Moldes: Concurso de pesca familiar. Participan equipos en familia alojadas y no alojadas, sobre catamaranes.

Lugar: Camping El Préstamo

Hora: 10:00



· La Caldera: Feria de aves, arte y naturaleza. Talleres, charlas con especialistas, exposiciones de fotos y arte inspiradas en la vida natural, feria de artesanías, observación de aves, gastronomía y música.

Lugar: Plaza principal

Hora: 10:00



· La Caldera: Feria de Emprendedores, Gastronómicos y Artesanos. Venta y exposición de productos artesanales y gastronómicos.

Lugar: Paseo de Artesanos, galería de Turismo, Paseo Costanera

Hora: 10:00



· Campo Quijano: Carnavales de Antaño.

Lugar: Rancho El Torito

Hora: 11:00



· Chicoana: Feria de la Empanada Salteña. Promociona la comida más tradicional de Salta, realizada por las empanaderas de Chicoana que laboriosamente la preparan con ingredientes y técnicas tradicionales.

Lugar: Predio municipal Los Eucaliptus

Hora: 11:00



· Ciudad de Salta: Casa de Severo Baez. Encuentro de copleros, chayada de cajas, comparsas, pechada de caballos. Comidas y bebidas regionales.

Lugar: Pje. Echenique 1074 - Vº Primavera

Hora: 11:00



· El Carril: 4º Concurso del Asador. Congrega a los mejores asadores de la provincia para el deleite de los visitantes, amenizando la jornada con espectáculos folclóricos.

Lugar: Estación Dr. Facundo Zuviría

Hora: 11:00



· La Viña: 7º Festival de Alfajor. Festival folclórico con destrezas gauchas y promoción de alfajores artesanales talapampeños.

Lugar: Predio Club Talapampa (RN 68 - Km 92 - Talapampa)

Hora: 11:00



· San José de los Cerrillos: Feria de Artesanos y Pequeños Productores de la Casa de Castilla. Encuentro de Bandoneones y Copleros. 4º Concurso de la Humita, actuación de artistas tradicionales de diferentes puntos de la provincia y artistas locales que

ofrecerán al público todo su talento y repertorio.

Lugar: Predio de la Estación de Trenes (calle Mitre y Necochea)

Hora: 11:00



· Campo Quijano: Desentierro del Carnaval. Tradición de antaño.

Lugar: Plaza Martín Fierro

Hora: 15:00



· Cafayate: Plazas Saludables para la familia. Actividades deportivas, recreativas, juegos, campeonatos al aire libre, para toda la familia.

Lugar: En diferentes espacios públicos, plazas, parques, canchas, playones

Hora: 18:00



· Campo Santo: Super Four. Torneo interprovincial de básquet. Participan delegaciones de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Salta.

Lugar: Complejo Municipal

Hora: 20:00



· General E. Mosconi: Festival de la Aloja. Artistas de la zona, presentación del Cuerpo de Baile Municipal "Estrella Federal" y de la zona, feria artesanal y comidas regionales.

Lugar: Paseo Güemes

Hora: 20:00



· San Ramón de la Nueva Orán: Corsos Color 2020. Los Carnavales se viven en Orán como en ningún otro lugar. Considerado como uno de los mejores y más variados corsos del Norte Argentino, donde se dan cita más de 30 agrupaciones de diferentes categorías.

Lugar: Calle López y Planes

Hora: 21:30



· San José de los Cerrillos: 115º Corsos de Flores. Corsos tradicionales que a través de los años mantiene intacta su cultura, el colorido y la diversidad de las agrupaciones que año a año afianzan a Cerrillos como la capital del carnaval.

Lugar: Corsódromo (calle Güemes)

Hora: 22:00



Lunes 20 de Enero

· San José de Metán: Cabalgata Histórica a la Casa Histórica de Yatasto. Se recorren 15 km a caballo, conmemorando el encuentro entre el Gral. Manuel Belgrano y el

entonces Cap. José de San Martín. Se realiza el acto protocolar, bailes folclóricos y degustación de empanadas típicas.

Lugar: Salida desde Plaza San Martín hasta la Casa Histórica de Yatasto

Hora: 08:00