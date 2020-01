Un joven pelea por su vida tras ser atacado por una patota de barrio Sanidad II

Ezequiel volvía de una fiesta cuando fue sorprendido por un grupo de chicos que quisieron robarle, al no lograrlo lo apuñalaron y le arrojaron un bloque en la cabeza. Está internado en grave estado. Su familia clama justicia.

Una grave denuncia contra una patota de barrio Sanidad II llegó a InformateSalta. La tía de un joven de 29 años atacado brutalmente a la salida de una fiesta contó a este medio que se encuentra en grave estado de salud.

Según el relato de la mujer, Ezequiel asistió a una juntada con amigos en ese barrio el pasado sábado y alrededor de las 2 AM se disponían a regresar a sus casas cuando fueron sorprendidos por un grupo de chicos, que se hacen llamar “Los Chatos”. El joven decidió volver temprano porque el domingo tenía que ir a trabajar.

“Le tiraron un bloque en la cabeza. Ayer le hicieron operaciones, le tienen que poner platino. En Sanidad II hay un grupo que no deja en paz, que anda en la droga. Ese grupo vio que los chicos pasaban y los corretearon. Mi sobrino quedó atrás y ahí lo agarraron”, detalló.

Barrio Sanidad II

En este sentido, agregó que los amigos intentaron defenderlo pero los atacantes tenían cuchillos y drogas. “Se habían ensañado con mi sobrino, como el no largaba su celular, la campera. Le quisieron robar pero al costo de intentar matarlo. Hasta lo apuñalaron. Tiene cortes en el brazo y en la cabeza. Me da rabia pero tanta injusticia porque está grave mientras los chicos siguen sueltos”, expresó a InformateSalta.

La tía del joven agredido señaló, además, que un vecino que se percató de lo que estaba sucediendo también quiso frenar la brutal golpiza y terminó con su pierna fracturada. “Estaban totalmente sacados”.

Tras el hecho, la familia se presentó en la Comisaría de barrio Solidaridad a radicar la denuncia. “Querían que fuera él pero estaba en estado crítico, no podía hacerla. Un tema para que la reciban y ahora para que la fiscalía resuelva, le corresponde a la Nº 6. Fueron 5 testigos a declarar, contando todo lo que había pasado y no sé qué espera la fiscal para detener a los chicos estos. No sé qué más prueba espera”, manifestó.

Por último, realizó un pedido de justicia y le dejó un mensaje a la fiscal que interviene en la causa. “Me gustaría poder decirle si realmente a ella le hubiese tocado un familiar, si es que seguirían libres los culpables”, exclamó.