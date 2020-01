Padres piden la imputación de la maestra jardinera: "Yo siempre me llevé bien con ella, no lo podía creer"

VIVO Hace instantes

Esta tarde se congregaron en las puertas de la escuela Juan Francisco de Castro por las denuncias de abuso sexual en contra de Cecilia Gómez. "La maestra me dijo ´es mentira mamá´y la escuela me decía cosas que no tenían nada que ver con el tema, queremos justicia para los chicos".