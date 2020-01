“Mi mamá pagó la boda de mis sueños y después me robó a mi marido y tuvo un bebé con él”

Lauren Wall es una joven británica que jamás imaginó lo que la vida le tendría preparado, el infierno que viviría después de su casamiento. Una ceremonia que planeó con su pareja Paul White durante varios años. Un enlace que significó el comienzo de una historia de terror. El caso fue revelado por el diario británico The Mirror.

Lauren y Paul se casaron el 14 de agosto de 2004 en una fiesta en la cual no faltaron los lujos. La boda costó 20 mil dólares y de la que se hizo cargo de forma íntegra Julie, la madre de Lauren. A modo de agradecimiento, Lauren invitó a su mamá a la luna de miel. Una decisión que luego descubrió que había sido un gran error.



Pero poco después, la felicidad se tornó en una auténtica pesadilla: su esposo la abandonó solo dos semanas después de la boda para empezar una nueva vida con la que, durante unos días, fue su suegra. De hecho, la madre de Lauren, que tenía en ese momento 38 años, quedó embarazada.

En julio de 2005, casi un año después de que Paul se fuera de casa, la madre de Lauren, Julie, dio a luz a su bebé. "Ella me dijo que el padre era otro novio, pero yo sabía la verdad. Mi mamá pagó la boda de mis sueños y después tuvo un bebé con mi marido".



“Paul se llevaba muy bien con mi mamá, pero nunca me pareció extraño ya que ella era su suegra y él solo intentaba ser amable”, asegura Lauren Wall en la entrevista publicada por The Mirror.

Fue una hermana de Lauren la que descubrió lo impensado. Revisando el celular de su madre leyó los mensajes que se mandaban Julie y Paul.

“No podía creer que las dos personas que amaba y en las que más confiaba en el mundo pudieran traicionarme así. Está enferma. Es una de las peores cosas que una madre puede hacerle a una hija. Puede que Paul haya sido un mal novio, pero ella es mi madre. Ella debe amarme y protegerme por encima de todos los demás. En cambio, ella robó a mi esposo, destrozando a mi familia y mis sueños. Por eso, nunca la voy a perdonar”, confiesa Lauren.



La joven apenas mantiene el contacto con su madre, que trabaja en servicios infantiles y que sigue casada con su exyerno. Lauren logró salir adelante y recientemente encontró un nueva pareja. Pero ella admite que su camino no fue fácil. “Lo que sucedió todavía tiene un impacto en mí y en cualquier relación que haya tenido. Me dará problemas de confianza por el resto de mi vida. El tiempo es un gran sanador, y mamá y yo hemos tratado de tener una relación normal. Pero nunca estaremos tan cerca como lo estuvimos, y nunca volveré a confiar plenamente en ella".Lm

La madre de la joven ahora vive con su yerno