Wanda se sumó al Dolly Parton Challenge y sorprendió a todos

La reconocida cantante y actriz Dolly Parton se volvió furor en redes sociales por generar un nuevo desafío que da vuelta por todo el mundo. La artista celebró la llegada de sus 74 años con un collage en la que eligió cuatro fotos de distintos momentos de su vida y asegura que cada una sirve para usar en una red social distinta: LinkedIn, Facebook, Instagram y Tinder.

Este juego se volvió viral y en las redes sociales se sumaron miles de personas a elegir sus 4 fotos, incluídos grandes artistas como Miley Cyrus, Ellen DeGeneres, Will Smith, Florencia Peña y Lali Espósito, entre otros.



Wanda Nara no quiso quedarse atrás y también escogió sus 4 imágenes para cada red social. Sin embargo, los cibernautas no le perdonaron la foto elegida para Linkedin. En la postal luce un blazer pero sin corpiño y con un gesto bastante provocativo, que no encaja demasiado con el perfil profesional.





Wanda Nara se sumó al DollyParton Challenge.



Además, para su perfil de Facebook, eligió una imagen donde se la puede ver junto a Mauro Icardi y y sus dos pequeñas hijas, Francesca e Isabella, para Instagram, una donde posa muy sensual con una malla enteriza negra y para su supuesto perfil de Tinder, se mostró tomando sol en la playa recostada sobre la arena.





Dolly Parton creó un nuevo Challenge viral.





Ellen DeGeneres se sumó al desafío Dolly Parton Challenge.





Lali Espósito se sumó al desafío Dolly Parton Challenge.