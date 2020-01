Seguridad Vial intensifica los controles en rutas de la provincia

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que en el marco del operativo Verano Seguro, se refuerza el trabajo preventivo mediante controles viales y de alcoholemia, fijos y móviles, en puntos estratégicos de las rutas de la provincia, especialmente en el trayecto a los Valles Calchaquíes donde están previstos festivales y actividades culturales.

El director del área, Juan Carlos Sauma, informó que durante este fin de semana se intensificarán los controles viales y de alcoholemia en los accesos del municipio de Molinos, donde está prevista la realización del Festival del Poncho, como en puntos estratégicos de rutas de toda la provincia.

Desde la Dirección de Seguridad Vial de la Policía se brindan diferentes coberturas en los lugares de masiva concurrencia, turísticos, eventos deportivos, corsos, etc. Los conductores deben circular con el vehículo en condiciones técnicas, con la documentación obligatoria, luces bajas encendidas, no exceder las velocidades permitidas, cinturón de seguridad y casco en caso de motociclistas, no conducir con graduación alcohólica, y respetar las normas viales.