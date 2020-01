El Polaco, en problemas después de que hablara la joven de la foto filtrada: "Si no pasó nada es..."

El Polaco estuvo en el foco de la escena. Mientras se muestra enamorado con Barby Silenzi y esperan a una bebé, se filtraron fotos del cantante con otra mujer y se dispararon las especulaciones. Si bien la pareja las desestimó, Ayelén, la supuesta tercera en discordia, dio su versión de los hecho y podría complicar el accionar del participante del Bailando.



"Lo que pasó es que yo trabajo de influencer en el boliche acá en Mar del Plata. El Polaco iba a tocar y tenái una mesa afuera, una mesa para él. Nos habían invitado, nos acercamos y yo me psue a hablar con él. Y nos sacamos algunas fotos para el boliche", contó la joven en un audio enviado a Tomás Dente en "Nosotros a la mañana".

"Él justo me dice que no quería fotos porque Barby se ponía celosa. Y yo empecé a sentir los flashes etnonces como que El Polaco se mueve y yo ya tenía el brazo apoyado y me resbaló. Y parece que justo me está diciendo algo. Humo miradas, sonrisas, pero nada más. Yo estoy conociendo a alguien del entorno de El Polaco y Barby y no quería que pasara esto. Cuando se iba me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera. Me invitó para que saliéramos juntos. Le dije que no. Y se fue con la gente que él estaba", agregó.



Para cerrar, sentenció: "Yo no quiero saber nada. Menos que hay una mujer embarazada de por medio. Recibí un montón de insultos y a mí nadie me preguntó nada. Las fotos que subí fueron en tono de broma con mis compañeros de trabajo, para mí es alguien normal. Si no pasó nada es porque yo no quise".



Fotos filtradas



Ángel de Brito difundió a través de su cuenta de Twitter unas fotos de El Polaco en la que se lo ve rodeados de dos chicas en Mar del Plata.



Las fotos se difundieron luego de que Nicole, una de las jóvenes que se sacó la foto, compartió a través de sus Stories de Instagram estas imágenes junto al cantante. En las fotos se lo ve a él sin remera junto a las chicas, con el comentario de la joven que dice: "¿Qué pasó ayer? Con el señor".



Tras que se difundieran estas fotos, en Ciudad.com hablaron con la bailarina, que se encuentra embarazada de cinco meses del cantante. Si bien aseguró no haberse hecho eco de las imágenes, horas después de lo que sucedió, a través de su Instagram Stories compartió una foto junto a El Polaco, abrazados y con ella dándole un beso, junto al texto: "Mi bebé".



"Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", expresó Barby Silenzi en referencia al tema en la entrevista junto a Ciudad.com dejando en claro su postura.



Incluso, al ver las fotografías agregó: "Ah, sí, son fans de él. No veo nada raro".