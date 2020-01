Macri a la FIFA: palazos de Tinelli, D'Onofrio y Ameal

El ex mandatario argentino fue designado en un alto cargo de la Fundación FIFA y los capos de Boca, River y San Lorenzo lo atendieron públicamente: “Es lamentable”.

Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación, fue elegido para ser el nuevo mandamás de la Fundación FIFA, organismo del ente rector del fútbol que se encarga de llevar adelante sus acciones sociales y solidarias. La noticia no tardó en llegar a los dirigentes del fútbol argentino y hubo fuertes palazos de Rodolfo D'Onofrio, de River, Marcelo Tinelli​, de San Lorenzo y Jorge Amor Ameal​, de Boca.

Macri, muy relacionado con el fútbol desde que presidía Boca, forjó una relación con Gianni Infantino, números 1 de la FIFA, que terminó siendo clave para esta nueva designación. Fue votado justamente por el directorio de la Federación Internacional de Fútbol Asociado y su cargo será ad honorem, publicó Olé.

La noticia llega en un momento de relanzamiento político para Macri, quien busca reubicarse tras la derrota electoral de octubre. Sin embargo, no cayó tan bien en algunas cúpulas dirigenciales del fútbol argentino, con D'Onofrio, Tinelli y Ameal a la cabeza.

Es lamentable que el ex presidente que nos dejo una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el futbol,...y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino , haya sido nombrado al frente de Fundacion Fifa. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) January 28, 2020

"Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos cuatro años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA", se quejó el presidente de River. Jorge Brito, vice del Millo, también pegó y recordó que bajo su mandato la Secretaría de Deportes pasó a ser una agencia.

Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol https://t.co/vlorBwdpgW — marcelo tinelli (@cuervotinelli) January 28, 2020

Tinelli no fue a menos y recordó un video de Macri que se filtró la semana pasada: "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo Presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol". Uff...

Por otro lado, en declaraciones a Radio Nacional (AM 870), Jorge Ameal también mostró su disconformismo por esta designación de Macri: "Primero debió consultar FIFA con nosotros los dirigentes de AFA. No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo".

La #SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo.https://t.co/fmD96dq4T5 — Superliga Argentina (@superliga) January 28, 2020







Mientras tanto, la Superliga​ siguió la misma línea: "La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo". Las críticas se siguen sumando. "Lo de Macri no me sorprende. Se trata de una demostración más de su ineptitud", dijo César Martucci, quien fue secretario general de Boca y resignó su candidatura a presidente en las últimas elecciones del club para apoyar a Jorge Ameal.

La AFA​, por su parte, también emitió un comunicado y se mostró "sorprendida" por la designación. "Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación".