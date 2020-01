Un rugbier amenazó de muerte a su mujer: "Tengo ganas de partirte la cabeza"

"No te cago a trompadas por que no puedo. ¿Te quedó claro? Anotala: no te rompo los dientes, porque no puedo, pero tengo unas ganas de partirte la cabeza", comienza el audio que el exjugador del Club Universitario y La Plata Rugby Club le dejó a su novia.



"¿Sabés las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar? Pedazo de basura, la concha de tu madre. Vos me tenés que esperar, no la oligofrénica de tu mamá. Sorete, salí de Starbucks porque estoy en la puerta, entro y te rompo los dientes, así nomás te lo digo", continuaba de forma muy violenta.



Los familiares de la joven aseguraron que, tras este episodio, el hombre entró a la cafetería, la agarró de los pelos y la arrastró por la calle. Luego de esto, la Policía intervino y lo forzó a retirarse.



La víctima hizo la denuncia contra su ex pareja y pidió una perimentral y protección para ella y sus hijos pero, esta medida no se pudo hacer aún efectiva, porque no pudieron notificar al agresor.