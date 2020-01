Sesión Extraordinaria por la deuda: Hablan los Diputados salteños

La Cámara de Diputados comenzó a debatir este miércoles, en una sesión especial, el proyecto de Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, enviado por el Gobierno en medio de la delicada situación de endeudamiento exterior del país, que asciende a más 270.000 millones de dólares.

El texto, que de ser aprobado deberá ser también debatido en el Senado, busca principalmente que el Congreso autorice al Ejecutivo a negociar con los acreedores la administración de pasivos, los canjes y restructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera.

Hasta la mitad de la tarde de este miércoles, fueron tres los legisladores salteños que expusieron ante la Cámara Baja del parlamento nacional. El primero de ellos fue Andrés Zottos, del Interbloque Federal, quien solicitó incluir en la renegociación a las provincias.

“La deuda, debemos entender, es una sola porque no hay dos países, hay una sola argentina y las deudas que tienen las provincias forman parte de la del país, ellas forman parte de la Nación”, espetó antes de agregar que “este interbloque va a apoyar el proyecto del Ejecutivo porque es necesario, pero necesitamos que se incorporen las deudas de las provincias”.

Del mismo modo precisó que “debemos ser integrales, porque vamos a renegociar la deuda de la Nación, pero si no incorporamos las deudas de las provincias, los inversores van a venir al país no pueden hacerlo si no renegociamos”.

Por su parte, el diputado oficialista Juan Ameri celebró “la decisión del Poder Ejecutivo de tratar esta ley con los representantes del pueblo, en el mes de enero, lo que demuestra su voluntad de hacer partícipe al pueblo en la toma de decisiones”.

No obstante calificó que es triste estar “autorizando al Gobierno a renegociar la deuda, deuda que este gobierno no contrajo pero está dispuesto a solucionar (…), por eso quiero que encontremos a los responsable de la deuda, para que en cuatro años no golpeen de nuevo las puertas electorales”.

En tercer lugar habló el diputado de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni. “Esto requiere el compromiso de todos porque el mundo, los acreedores necesitan vernos unidos, que todo el arco político está comprometido”, analizó sobre el acompañamiento que darán al proyecto.

Sin embargo, sentenció que el país no puede salir “de este círculo vicioso” de estar endeudados “si la Argentina no tiene inversión en el sector público, privado, créditos, producción y mercado”.