"No tiren basura", la súplica de un nene de 5 años que limpia la plaza de su barrio

Lyam, un pequeño de tan solo 5 años oriundo de Salvador Mazza, mientras su padre lo hamacaba en la plaza de su barrio notó algo que no le gustó e inmediatamente tomó la decisión de cambiarlo. Tenía miedo de cortarse con las botellas de vidrio que dejan otros en el lugar, las levantó y amontonó para que la Municipalidad se las llevara.

Raúl Costes, periodista y padre del niño, decidió filmar un video casero, indagar sobre los motivos que los llevan a limpiar y lo hizo público con el único objetivo de generar conciencia. “No me gusta ver la plaza sucia, la basura la tienen que tirar al tacho. Si está sucia de nuevo, la voy a limpiar otra vez. Chicos, no tiren basura en la plaza”, dijo Lyam.

En el espacio verde en el que juega tanto el como otros nenes de la zona, personas consumen bebidas alcohólicas y dejan los envases tirados por todos lados. La plaza no tiene tachos de basura, pero eso no fue un impedimento para que el héroe de esta historia que simplemente juntó todos los desperdicios en un costado para que cuando pasen los basureros, se la lleven.

A Lyam nadie le dijo que lo haga, sino que entiende que tirar la basura en un lugar que es de todos está mal y con su actitud de lo hizo notar a todos. Un aplauso grande para él.