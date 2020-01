Se filtraron los chats de una fuerte pelea entre El Polaco y la mamá de su hija, Valeria Aquino

El Polaco y Valeria Aquino mantuvieron un fuerte cruce durante las vacaciones del cantante con su hija Alma.

Fue la propia Aquino que confirmó esto el pasado lunes donde manifestó su enojo con su expareja aunque luego aclaró que pudieron hablar y dejar todo claro.

“Es complicado cuando tu ex forma pareja y las comunicaciones son menos fluídas. Está mal que se achique la comunicación estando mi hija ahí porque no deja de ser mi hija. Ese día me levanté, hacía dos días que no podiamos hablar por teléfono. Me puse mal. Recién se acaba de ir El Polaco y pudimos hablar las cosas”, había dicho Valeria.

En ese sentido, afirmó: “Me duele que reaccione así porque yo soy totalmente distinto. Yo vivo sin rencores, he superado mucho la relación que tenía con él. Un hijo tiene que tener comunicación con sus padres”.

“Él es colgado. Él no se da cuenta que al hablar conmigo no habla con la ex, habla con la mamá de su hija. Estoy hace cinco años separada, no tengo un amor por él más que como papá”, sentenció.

“Perdí el contacto con mi hija un día entero. Yo quiero estar en contacto con mi hija. No me parece que esté mal. Él me dice que suelte un poco pero yo no pienso soltarla”, concluyó.

Con el correr de los días, se filtraron una serie de chats donde se puede observar a El Polaco arremetiendo contra su ex.

“No me escribas más. Y no me culpes a mí. Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos madura!!!!”, le responde ella ante su insistencia de querer dialogar.



