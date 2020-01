Él le dio 5 disparos; ella lo perdonó y lo besó en pleno juicio

Una joven en Brasil perdonó a su novio en el mismo juicio donde fue condenado por intentar matarla a tiros. "Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo.

En agosto del año pasado, Lisandro Rafael Posselt, de 28 años, le disparó cinco veces a Micheli Schlosser, de 25, tras una discusión.

El día en el que él intentó asesinarla estaban en una heladería cuando Micheli le reclamó por chatear con otras mujeres y lo amenazó con denunciarlo por violación. Alterado, Lisandro se retiró unos minutos y regresó armado.

Lo que comenzó con una discusión se tornó de un momento a otro en una pesadilla. Micheli intentó escapar en un auto con unos amigos, pero Lisandro disparó. Las balas traspasaron la ventanilla del coche. La joven recibió cinco disparos, dos en la cabeza.

De la condena a la libertad

En el juicio, Micheli le pidió permiso al jurado para levantarse y abrazar a Lisandro. Así lo hizo. Lo besó y lo perdonó. Todo eso fue luego de que él fuera condenado a siete años de prisión.

Sin embargo, el joven saldrá en libertad. Es que cumple con dos condiciones que establece la ley penal brasileña para no permanecer tras las rejas: no tiene antecedentes y la condena es menor de 8 años.

"De todos los hombres que tuve, ha sido uno de los mejores. No puedo quejarme, no es mala persona", declaró la chica al diario Gazeta do Sul al salir del tribunal.