Alberto Fernández: "No abordamos el tema del aborto con el Papa"

"No logro entender por qué tanta vocación de confundir las cosas. Con el Papa el tema del aborto no se abordó.Tienen una enorme necesidad en Argentina de mostrar discrepancias y mostrar que nos estamos peleando con la Iglesia. No hubo ninguna discordancia", analizó el presidente Alberto Fernández en el marco de una entrevista en Radio 10 sobre la tapa de algunos matutinos que advierten que el tema había sido parte de la reunión.

Sin embargo, el mandatario aclaró que el secretario de Estado del Vaticano sí hizo referencia al tema: "Hizo una mención simplemente para fijar soberanía. Seguimos hablando de un montón de otros temas".

La relación con el papa Francisco

"Tengo una gran admiración por el Papa. Es un líder moral y ético enorme. Soy un católico que durante muchos años fui muy crítico de la Iglesia", contó sobre su vínculo con el Pontífice y, en un plano más general, con la Institución.

"Para mí es muy grato volver a ver al Santo Padre y me importa mucho escuchar su opinión. Es alguien que está muy al tanto de lo que nos pasa", evaluó el mandatario sobre su visita.

La situación de las provincias

Fernández también se refirió a las deudas provinciales y, en especial, a la situación de la Provincia de Buenos Aires: "Lo que ha pasado es que muchas provincias se han endeudado en dólares y han generado deudas que les cuesta mucho resolver. No es solamente Buenos Aires".

En ese sentido, agregó: "Es un tema que tienen que resolver básicamente las provincias, pero eso no quiere decir que no me preocupe. Axel (Kicillof) está moviéndose a mi juicio correctamente, muy bien. Lo que está pidiendo es tiempo".

La reestructuración de la deuda

"Es un gesto de madurez de la clase política argentina", definió el mandatario al ser consultado sobre la votación del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso.

Después, evaluó el escenario de la negociación: "El mundo tiene que entender que no fuimos nosotros los responsables de eso. Fuimos los que advertimos que esto iba a pasar".

"Nuestra mayor preocupación es que la economía entre en un clima de tranquilidad y eso lo hemos logrado. La economía se ha calmado, le falta ponerse en marcha nuevamente. Hay que ser muy prudentes", afirmó el Presidente..