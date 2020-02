Fernández: "Hemos logrado que la economía se calme"

Desde Italia, el mandatario se expidió sobre la deuda externa pública y respaldó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Todos sabemos que, en dos años, (Cambiemos) multiplicó por dos la deuda y, en verdad, tomaron esa deuda porque no podían pagar la deuda que habían tomado los dos años anteriores. No fuimos nosotros los que dejamos las arcas vacías”.

Fernández criticó la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal tras referirse a las dificultades económicas que atraviesa el comienzo de la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El ex jefe de Gabinete agregó: “Me preocupa y estoy muy atento a lo que está pasando. Es una negociación, como siempre digo, y, como tal, hay que tener paciencia porque cada parte juega sus cartas. Axel está moviéndose, a mi juicio, correctamente, muy bien. Lo que tenemos que hacer es esperar a que esto se dirima. Estoy en contacto permanente con Axel. Lo que está pidiendo es tiempo, solamente está pidiendo tiempo”.



“El mundo tiene que entender lo que ha pasado en la Argentina y debe saber que no fuimos nosotros los responsables sino que, además, fuimos los que advertimos que esto iba a pasar. Pero lo vamos a ir resolviendo poco a poco”, aseveró el mandatario desde la ciudad de Roma, donde hoy se reunió con el director general de la FAO, Qu Dongyu.

“Los acreedores presionan porque quieren cobrar todo y rápido. Lo que los acreedores tienen que entender es que la provincia de Buenos Aires ha quedado en una situación de quebranto profundo y que el Estado nacional no puede andar socorriendo a todas las provincias porque tampoco puede hacer frente a sus obligaciones”, indicó Fernández, en diálogo con Secreto de Sumario (Radio 10).

Y continuó: “Acá lo que ha pasado es que muchas provincias se han endeudado en dólares y han generado deuda que les cuesta mucho sostener. No es sólo la provincia de Buenos Aires, también Córdoba, Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego".

Al referirse a la situación económica del país, el mandatario sostuvo: “Hemos logrado que la economía se calme y no ande a los saltos, pero todavía nos falta que se ponga en funcionamiento nuevamente. Ya hay algunos indicios de que el consumo comienza de a poco a reactivarse”.

Ayer, Fernández arribó al Vaticano, en donde mantuvo una reunión junto al Sumo Pontífice que duró aproximadamente 45 minutos. En relación a dicho encuentro, contó: “Es un líder moral y ético enorme. Hablamos de lo que pasa en Argentina, valoro mucho su opinión y está al tanto de todo lo que pasa. Le conté lo que queríamos hacer y bueno, fue muy útil. Es la tercera o cuarta vez que lo veo desde que es Papa. Lo sentí cargado de buenos consejos”.

El diálogo lo mantuvieron en en la biblioteca de la Santa Sede, lugar en el que el Presidente negó que se haya mencionado la legalización del aborto en Argentina: “No logro entender por qué tanta vocación de confundir las cosas. Si hay algo que no hago es mentir. Yo digo francamente lo que puedo decir sin mentir nunca. Con el Papa, el tema del aborto, no se abordó. El secretario de Estado hizo un comentario al pasar sobre cuál es la posición de la Iglesia. Todos saben cuál es mi posición, que no es una posición en contra de la Iglesia. Es simplemente mi posición frente a un problema de lo que yo denomino salud pública. Con el Papa ese tema ni lo rocé”.

Mañana temprano, la comitiva que encabeza el mandatario llegará a Berlín, Alemania, en donde el lunes por la noche se reunirá con la canciller Angela Merkel y compartirá una cena. También tiene previstos otros dos encuentros más: uno con el CEO de Volkswagen y otro con el CEO de Siemmens. La delegación volverá a dormir en Berlín y a primera hora del martes 4 partirá a Madrid. En la capital española, Fernández tendrá una reunión con el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y esa misma noche, tarde, partirá a París.