Mariana Genesio Peña se desnudó para las redes sociales

Mariana Genesio Peña vive un gran momento. Terminó un 2019 lleno de trabajo y ahora se dijo que está enamorada del periodista Lucas Bertero ex integrante de El Diario de Mariana. En este contexto y feliz, ella compartió dos fotos en sus redes sociales donde posa sin ropa.

"Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón. Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo", aseguró ella.

Y cerró su mensaje con una referencia a Calu Rivero: "Llámenme Dignity ( Ja, bromita. Te amo, Calu) Call me Nudity! #ThisIsMe. Las cosas que hacía para que la vayan a ver al cierre del FiBA #misbesos ".