Jimena Barón recomendó un polémico método para bajar de peso y una nutricionista lo rechazó

Jimena Barón volvió de sus vacaciones y contó que tras comer "algunas papitas de más" y "tomar alguna cervecita" puso en marcha un plan para recuperar su mejor forma. Es por eso que en sus historias de Instagram reveló cómo es su polémico método para bajar de peso.

A través de un video, Barón mostró su técnica para bajar rápidamente unos kilos: ¿de qué se trata? Según la mediática, hay que colocarse cremas reductoras y mejorar su efectividad colocando un papel film que recubre su cintura y cadera. Luego, para que no se vea y quede antiestético, pone una faja sobre el plástico.

"Lo que yo sí hago es, la primera semana cuando vuelvo a entrenar me pongo la faja loca. Me aprieta tanto... Es el papel film, cual pollo de rotisería. Arriba la faja que está empapada porque transpirás un montón. Nadie se da cuenta que tenés nada abajo", explicó la creadora de "La Cobra".



Pero, según una especialista, la táctica de Jimena no es recomendable. En "Los ángeles de la mañana" (El Trece), invitaron al piso a la licenciada en nutrición Silvina Tasat, quien cuestionó el método de la actriz y cantante, considerando que puede causar deshidratación.

"¿Sirve éste método?", preguntó Ángel de Brito. "Sirve para perder agua, como ella bien dice. Para transpirar, pero grasa no se pierde. Y hoy con el calor que está haciendo, te deshidratás. El mensaje es hasta peligroso. Perder agua no es sinónimo de perder peso", dijo la licenciada.

"¿Cuáles son los riesgos de una chica que está en el gimnasio o entrenando con el método que Jimena propone?", preguntaron desde el panel de LAM. "Sin ningún tipo de supervisión, puede producirse un desmayo, una pérdida de conocimiento y que no sabés lo que le está pasando. Hasta que no le sacás todo eso, capaz que no te das cuenta que estaba deshidratada", argumentó.

Y agregó: "Son mensajes que no están buenos. Hay que tener mucho cuidado. Los peligros de deshidratación son que te sentís mal, te mareás, sudoración, dolores de cabeza, baja la presión. Ella es una chica joven, pero cuando se trata de una persona mayor, es aún más peligroso y trae consecuencias".

Luego, la nutricionista fue muy crítica con este tipo de mensajes que dan ciertas personalidades famosas a través de las redes sociales. "Me van a odiar los seguidores de Barón que creen en lo que ella dice. Pero dentro de nuestra profesión, estos tiempos son una bisagra. Porque los influencers, que tienen muchos seguidores, dan muchos consejos de alimentación, de nutrición, estética, salud, actividad física... Y eso es peligroso. Por algo existen los profesionales de estas actividades".



Coincidencia o no, a principios de enero, Jimena debió ser atendida luego de un show que realizó en Entre Ríos. La cantante tuvo un bajón de presión en su presentación y preocupó con su estado de salud. Días atrás, también debió cancelar un recital, pero por un cuadro de gripe.

En las redes sociales, muchas mujeres no tomaron bien el consejo de Jimena y también la cuestionaron. "Y... si tenés 8 horas al día para hacer abdominales, ir a centros estéticos y entrar de vez en cuando a un quirófano, también", escribió una usuaria. En tanto, otra disparó: "Qué mal nos hacen estos relatos que invisibilizan la realidad del 99.9% de las mujeres".

Por lo pronto, Tasat recomienda que cada vez que alguien quiera hacer un tratamiento para bajar de peso, hay que consultar con un profesional como primera instancia. "Hay que hacer análisis antes para conocer el estado de salud y luego sí se puede armar un plan de alimentación consensuado con el paciente", sentenció.