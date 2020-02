El equipo de Sergio Maza venció 3 a 1 a San Antonio en la primera fecha del Regional Amateur. El próximo partido será ante Redes de La Patria, en Campo Santo.

El DT Sergio Maza, en dialogo con InformateSalta aseguró que tenían el grito guardado del campeonato pasado. “Hoy fue un desahogo terrible, sufrimos pero porque nosotros nos llevamos a eso. Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno e intenso. Pero el viento nos jugó una mala pasada”, dijo.

También se refirió al segundo tiempo, donde su equipo bajó la intensidad. “Arrancamos dormidos el segundo tiempo, era lógico por la intensidad y desgaste que hicimos en el primer tiempo. Podríamos haber definido antes pero la expulsión de San Antonio no nos favoreció porque estábamos jugando mejor once contra once. Y no supimos manejar tener un hombre de más. Esto es fútbol. Hay dos equipos”, explicó.

Maza destacó la impronta de su equipo y el triunfo de local. “Ellos hicieron un desgaste importante los primeros minutos, el 2 a 1, nos bajó un poquito. Pero nos supimos reponer, eso es muy bueno. Sabíamos que este partido con San Antonio iba a ser durísimo. Esto es un primer paso y fundamental”, dijo.

Para finalizar el entrenador no ocultó su alegría por el triunfo y en su debut como técnico de la primera del Albo. “Todos los hinchas de Gimnasia esperábamos este triunfo. En la semana analizaré detenidamente el partido”, finalizó.