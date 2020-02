Luciano Castro un poroto: filtran supuestas fotos de Calvin Harris completamente desnudo y las redes explotaron

El famoso DJ Calvin Harris fue trending topic durante varias horas en Twitter este domingo. Aparentemente, fue víctima de hackers, ya que comenzó a viralizarse a través de las redes sociales una foto de un hombre desnudo que aseguran que es él.

La primera foto que trascendió es la del DJ al aire libre. Junto a ella, otra de un hombre completamente desnudo y con el pene en la mano. Como el rostro en la segunda imagen no se ve no se puede asegurar que se trata de la misma persona. No obstante, usuarios de Twitter atribuyeron la foto a Harris.

Hubo lluvia de memes e infinitos comentarios en relación al gran tamaño del hombre de la imagen, quien aseguran que es el músico.