Soledad rompió el silencio y arremetió contra la organización del Festival de Cosquín

La intérprete y autora Soledad Pastorutti marcó un antes y un después en la música folclórica. Con más de 20 años de trayectoria, la cantante mantiene un bajo perfil de su vida privada, a pesar de ser una de las máximas exponentes en el mundo de la música.

Recientemente en una entrevista, Sole se destapó y habló de todos. Esto no es muy normal en la vida de la artista, ya que siempre se esconde de los escándalos que la aquejan. Pero lo más llamativo, fue que arremetió directamente contra los grandes festivales del país, uno de ellos: El Cosquín.



En 1996 por primera vez la intérprete se subió al escenario del popular festival, con apenas 15 años. Allí logró obtener un premio por su revelación durante encuentro. Sin embargo, 24 años después, la compositora ya está en otra etapa completamente diferente de su vida. Y decidió ventilar algunas algunos secretos, que podrían enojar a grandes productores. ¿Qué dijo?

La compositora confesó: "Me invitaron a hacer un tema. Pegué la primera canción con la segunda, para poder hacer dúo con mi hermana Natalia. Y me habían prohibido revolear el poncho pero no les hice caso. Terminé haciendo cuatro canciones".

Además la artista apuntó directamente contra la organización del festival. "No fui la revelación de ese Cosquín. Ese año le tocó a Anabella Zoch. A mí me entregaron otro premio, medio inventado, para artistas nóveles”, comentó.

Mirá el video abajo de la primera presentación de la Sole en Cosquín.

Durante la entrevista, la periodista le preguntó a "La Sole" si durante toda su recorrida en diversos festivales, tenía recuerdos relacionados con alcohol o drogas. Pastorutti no dio nombres pero reveló: “Con drogas seguro que no, pero con alcohol si…”.



Y para concluir con la polémica, Soledad le dio un consejo a los organizadores del evento. "Lo que se transmite por televisión no debería ser solo lo que pasa en el escenario principal. También tienen que mostrar lo que sucede en las peñas y las calles”, agregó la artista.