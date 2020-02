Mujer que esperaba resultados de la prueba de coronavirus se escapó de hospital en Austria

Karl Schupfer, un funcionario de prensa de la ciudad de Salzburgo, dijo que la paciente de 31 años salió de la Clínica Universitaria de Salzburgo alrededor de las 3 a.m. hora local el miércoles por la mañana y fue encontrada por la Policía en su casa cerca de la ciudad alrededor de las 10 a.m..



La mujer no identificada había estado en un hospital desde el martes, dijo Schupfer, y agregó que su motivo para escapar no estaba claro.



Ahora está de vuelta en un hospital de Salzburgo bajo vigilancia policial y está siendo interrogada. Sus resultados se esperan más tarde el miércoles.



Las autoridades están tratando de averiguar con quién pudo haber tenido contacto la paciente durante su fuga. Actualmente no hay casos confirmados de coronavirus en Austria.