La propina de un multimillonario dejó temblando a una empleada

Jennifer Navaria, quien trabaja como mesera en el restaurante Seaglass, en Salisbury, Massachusetts, en los Estados Unidos, aún sigue temblando después de haber recibido una increíble y generosa propina el fin de semana.

Ella recibió por el pago de una factura de 157 dólares, nada menos que 5,000 dólares (unos 400 mil pesos) de propina por parte de uno de los clientes de una mesa para cuatro que atendió el sábado en la noche.

Navaria al principio no se percató del monto total de la propina.

Recogió la factura y pensó que el cliente había dejado 50 dólares, contó en la estación local Boston 25 News.

“Pero luego, cuando fui al fondo [con el total], tenía cuatro dígitos, luego un punto decimal. Entonces fue cuando supe que no eran 50 dólares”, dijo sobre el momento cuando se dio cuenta de que le habían dejado una propina de 5,000 dólares.

"Estaba temblando. Y fue realmente increíble", dijo.

El generoso cliente era Ernest Alexander Boch Jr., un ejecutivo de negocios quien es el CEO, presidente y portavoz de Boch Enterprises, un negocio de mil millones de dólares en concesionarios de automóviles en Norwood, Massachusetts.

Boch dijo también a Boston 25 News que se inspiró en el desafío de propinas 2020 iniciado por Donnie Wahlberg, de Dorchester y estrella de New Kids on the Block, quien dejó el día de Año Nuevo una propina de 2,020 dólares en una cuenta de 87 dólares a un mesero de un IHOP en Illinois.

Ese desafío se volvió viral y ha estado alentando a otros clientes generosos a apoyar a los trabajadores de la industria de servicios.

"Realmente me golpeó, y quería hacerlo. Quería asumir ese desafío, y no podía entender cuándo o dónde. Pero cuando vi a Jennifer y cómo se ocupó de nuestra mesa, fue entonces cuando dije: ‘Aquí es cuando voy a hacer el desafío’", detalló Bosch Jr.

"Es enorme. Ves que esto sucede, pero nunca pensarías que te suceda a ti", dijo Navaria en su entrevista. También recordó que salió corriendo del restaurante en busca de Boch Jr. para agradecerle pero no lo encontró. Luego le envió un mensaje privado en Facebook antes de compartir su experiencia públicamente en su red social.

"Ya disfruto mucho de mi trabajo, pero tú (Boch) lo hiciste mucho mejor", dijo Navaria en su mensaje de Facebook. "Y tú me hiciste la noche. Pero, de hecho, él realmente me hizo el mes".

Navaria espera que este desafío no se detenga con ella.

Boch también está extendiendo la invitación a otras personas con la posibilidad de hacerlo a continuarlo.

"¿Quién hará la próxima movida? ¿Quién será? ¿Quién nos ayudará?", dijo Boch antes de que se le preguntara cuánto debería donar el próximo.

"Tiene que ser más que yo. Yo puse más que Donnie; tiene que ser más que yo. Sigamos adelante", concluyó.

También Navaria dijo que ahora solo está comenzando a pensar qué hacer con el dinero, pero aseguró que probablemente pagará algunas cuentas y donará alguna parte a un refugio de animales..