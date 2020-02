“No puede hacer tanto calor, culiao”: el video del joven salteño que se viralizó (otra vez)

Un joven salteño que no soporta mas el sufrimiento que le da “la calor” se volvió viral en enero del 2019. Pero, a partir de los calores esta última semana volvió a explotar en las redes sociales. Se llama Nahuel López, es salteño y tiene 22 años. El joven subió un divertido video en Facebook que rápidamente se volvió viral.



“No puede hacer tanto calor. Estás parado, transpirás; te movés dos pasos, transpirás; estirás el brazo, transpirás. Te banco el verano, los días largos, las noches cortas, la pileta, la birra. ¡Everything!”, empieza el video viral que esta cerca de llegar al millón de reproducciones en Facebook.

“¿Hace falta que no corra ni una p..a briza? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo:’está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado’. ¿Vo’ me va’ a pagar el helado?; ¿vo’ me va’ a pagar la pile? Si vo’ me lo va’ a pagar, no me quejo nada”, asegura el salteño en el video viral.

“Es raro lo que estoy viviendo. Al video lo subí un día que estaba idiota mientras iba paseando perros, que es de lo que trabajo. Me pintó el humor y no puedo creer la repercusión que tuvo, sobre todo en Facebook”, fue lo que le dijo en aquel momento a los medios de nuestra provincia.