Oscar 2020: los detalles de la Alfombra Roja y la ceremonia de premiación

La 92° entrega de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 9 de febrero a partir de las 17 hora local en el teatro Dolby de Los Ángeles, California, en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Este año, Joker es la principal favorita con 11 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor (Joaquin Phoenix​) y Mejor Director (Todd Phillips), seguida de Once Upon a Time… in Hollywood, The Irishman y 1917, cada una con 10 postulaciones.

Además, tal como en el 2019, la gala no contará con un anfitrión titular, sino que varias celebridades estarán a cargo de presentar los distintos premios y momentos de la entrega de premios.

Entre estos se encuentran las actrices y actores que triunfaron en 2019 en las cuatro categorías principales: Regina King, Mahershala Ali, Olivia Colman y Rami Malek. Junto a ellos estarán Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig.

En tanto, el show incluirá las presentaciones de Cynthia Erivo, Elton John, Idina Menzel, Chrissy Metz y Randy Newman.

Cómo ver la entrega de los premios Oscar 2020

La tradicional ceremonia de premiación a las mejores producciones cinematográficas de Hollywood podrá verse en vivo en Latinoamérica a través de las señales de cable TNT en español y TNT Series. Por streaming se podrá seguir mediante la aplicación TNTGo.

En Argentina, el público podrá seguir las entrevistas a los principales artistas y las novedades que ocurran en la Alfombra Roja -con la conducción compartida por Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky- desde las 20,30 y la ceremonia de premiación a partir de las 22, el mismo horario de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

La transmisión televisada de la entrega de estatuillas comenzará a las 20 en Colombia, Ecuador y Perú, a las 21 en Venezuela y a las 19 en Centroamérica, excepto Panamá(20).