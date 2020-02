Luego de perder un hijo, pareja adoptó a seis hermanos que vivían separados

Una pareja tucumana intentó durante años ser padres a través de métodos naturales y tratamientos de fertilidad. Matías y Virginia se conocieron hace 12 años, cuando ella perdió a uno de sus dos hijos en una batalla contra la leucemia. Esta enfermedad le impidió volver a embarazarse a pesar de los esfuerzos y alternativas a las que ambos se sometían para formar una familia. No obstante, hace un año y medio adoptaron a seis hermanos que vivían separados para cumplir su sueño.



Fue en 2016 cuando se inscribieron en el registro de adopción y, tras varios meses de espera, recibieron el llamado con la alegre noticia. “Nos llamaron y nos dijeron ‘miren, hay un grupo de seis hermanos, a los que intentamos mantener unidos, no sé qué les parece a ustedes’. No lo dudamos, los queríamos con nosotros en casa“, declaró Matías en diálogo con TN.



Desde el juzgado le transmitieron que tenían para responder hasta el día siguiente. Es así que hablaron durante todas esas 24 horas. “No podíamos permitir que crecieran en casas separadas, que se trataran como primos y no como hermanos”, aseguró el padre.



La situación en las que vivían los seis hermanos antes de conocer a sus nuevos padres



“Los chicos vivían algunos en la Sala Cuna y otros en el Hogar Eva Perón y se juntaban una vez por semana en los ‘Viernes de Hermanos’”, aseguró en la entrevista con el medio. En ese momento, ellos tenían 3, 5, 7, 8, 10 y 12 años y vivieron más de una tragedia.



En primer lugar, sufrieron el abandono de su madre, terminaron en una fábrica de ladrillos y fueron salvados por la Justicia, luego de que alguien denunciara la situación de servidumbre que estaban viviendo. Al final, se los dividió en ambos hogares y ni su madre ni su padre apareció. Al momento de conocerlos, Matías recuerda que fue “como si nos conociéramos de toda la vida”.