El papá del joven que murió tras una pelea y donó sus órganos, sufrió un preinfarto

En medio de su angustia, María Alarcón, la madre de Oscar Montenegro, el joven de 20 años recibió un fuerte golpe en el cráneo durante un enfrentamiento de grupos antagónicos en barrio Solidaridad, murió y donó sus órganos, contó a Canal 11 que al enterarse, su padre sufrió un preinfarto.

“Yo me enteré a las dos de la tarde, fue mi hija con su papá, su papá se descompensó y le dio un preinfarto, y quedó internado y mi hija estaba ahí porque los médicos le decían una cosa, otra cosa, que tiene que esperar evolución”, dijo entre lágrimas.

La mujer indicó que fue una vecina junto a dos de sus amigos quienes vieron que estaba botando sangre por la boca y lo llevaron, en un primer momento, al hospital Papa Francisco, el más cercano al lugar donde ocurrió la pelea.







“De ahí lo trasladaron al hospital San Bernardo. Y ahí decían que tenía un problema de coágulos, que ya lo iban a operar, que le iban a hacer trasplantes y no hicieron ninguna de las cosas, lo dejaron estar. Lo pasaron a terapia y el médico me dijo que ya no tenía vida, que tenía muerte cerebral. Yo tenía fe que mi hijo iba a estar vivo”, expresó.

María se mostró totalmente en contra de la violencia y puso el destino de los cuatro detenidos en manos de Dios. “A mí no me gusta la violencia señor. Soy una persona muy tranquila, que sea lo que Dios quiera, no quiero más violencia, es lo único que pido”, manifestó.