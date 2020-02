Salteña se fue a dormir y "la tiraron de las patas": amaneció con todo su cuerpo cortado

Este es un nuevo caso para creer o reventar. Según contó una joven salteña, hace años que le pasan cosas "paranormales", pero lo que vivió recientemente fue lo más intenso y tenebroso que le tocó afrontar hasta ahora.

Desde chica fue a "curanderos, videntes, a la Iglesia y demás", contó, y agregó que siempre le dijeron que tiene un "don" para comunicarse con los espíritus. "Yo los puedo ver, los escucho y también a través de olores. Pero todo esto me trajo muchos problemas (de salud, físicos y hasta depresión). Por las noches no puedo dormir, me molestan mucho y tengo muchas pesadillas", detalló la joven

Según comentó, ya hizo varios intentos para "sacarse" las "malas energías", pero a medida que aprende más, más la "molestan". De hecho, después de una limpieza que realizó recientemente en su casa, presenció hechos paranormales mucho más intensos de los que acostumbraba.

"Esta tarde estaba durmiendo y me tiraron de los pies y sentí dolores como puntadas en la panza, y cuando me fijé vi que tenía como varias cortaditas chiquitas (dejo una foto). Me preocupó eso y que quizás me hagan otra cosa. Si alguien me puede dar una mano o saben de alguien que me pueda ayudar se los agradecería", escribió la joven en Facebook, junto con una foto de las heridas a las que todavía les busca una explicación.