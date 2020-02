Donación de órganos: "Quiero que el que tenga su corazón sepa que mi hijo era bueno"

Oscar Montenegro de 20 años, quien dio esperanza de vida a 8 personas, era para su familia el sostén y como su propia madre lo dijo era la alegría de su corazón y su vida, que ahora sin dudas, a través de la donación de sus órganos, lo será para otros. Durante su despedida familiares y amigos hablaron de él.

En medio del dolor y el asombro, los padres de Oscar Montenegro José y María, dialogaron con Somos Salta y solo tuvieron palabras de amor y elogio para el joven que en los últimos tiempo se volvió el sostén de la familia, ya que María está en silla de ruedas y José tuvo un pre infarto por lo que el joven trabajaba, estudiaba y atendía a sus 4 hermanitos para que la familia se mantenga en pie.

Su padre dijo que él era un hijo bueno, sano y no merecía lo que le sucedió. "Creo que no merecíamos esto", dijo. María, por su parte, totalmente quebrada contó que "él siempre estuvo alegrando mi vida mi corazón y le doy gracias porque él ha sido un chico bueno, sano y cuando el doctor me dio la noticia, me dijo señora su hijo es un chico muy sano su organismo está impecable, yo me esmeré y lo cuidé mucho a él y a cada uno de mis hijos y le doy gracias a Dios por mi hijo porque el siempre me ayudaba con mis 4 hijos, yo tuve un accidente hace poco y él se quedó a cargo de la casa".

La mujer contó que son carentes de recursos por lo que tuvieron que solicitar el cajón para poder velarlo y hacerle una despedida como se merecía.

En cuanto a la donación de órganos, la mujer entre llantos dijo que se enteró que fueron para gente que esperaba hace mucho, "gente que estuvieron años esperando, estoy contenta porque han sido beneficiados ellos y estoy orgullosa, no importa mi dolor, a mi me importa que ellos tengan algo de mi hijo, quiero que el que tenga su corazón, su pulmón o su hígado sepa que él era un chico bueno".

Los vecinos por su parte solicitan a la comunidad ayuda para la familia que realmente es carente de recursos y que ahora sin la colaboración de Oscar afrontar la vida se hará más difícil.

"Era sano, no se metía en patotas, era el sostén de su casa, ayudaba a su mamá, tiene 4 hermanitos menores. No lo puedo creer hasta el día de hoy. Su padre es delicado de salud, tuvo un preinfarto, es muy delicado. Acá nos juntamos vecinos, amigos y compañeros para darles una mano. Quedan como al aire, sin contención. Muy precaria su vivienda y bueno por el hermoso gesto de donar, creo que este gesto tiene que ser valorado" dijo una de sus vecinas.