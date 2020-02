Jujuy adhiere al Plan Nacional Integral Argentina Contra el Hambre

Hoy el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, adhirió al Plan Nacional Integral Argentina Contra el Hambre, tras la visita de ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. “Acompañamos la visión del ministro Arroyo y esta medida que es muy importante poner en marcha y que a la vez tiene muchos desafíos”, subrayó Morales y agregó que para una mejor implementación de “Argentina contra el hambre”, “tenemos que trabajar todos, gobierno de la provincial y municipios”, sostuvo Morales

Asimismo, destacó los beneficios del Plan que garantizan la asistencia a las familias y sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. “Queremos poner en marcha esta consigna cultural que se plantea, y profundizar los hábitos saludables y nutricionales en todo el territorio”, sostuvo el Mandatario.

El ministro Arroyo, indicó: “Nosotros partimos de la idea que no puede haber hambre en la Argentina, en un país que produce alimentos, no puede haber hambre y eso es una regla, no es un debate”.

“El Plan Argentina contra el hambre tiene varias líneas”, explicó el funcionario nacional, y detalló: “la primera es la que estamos poniendo en marcha hoy y que efectivamente se llevará a cabo a partir del 9 de marzo en la provincia de Jujuy, que es la Tarjeta Alimentaria. Una tarjeta que es para las madres y padres que tienen niños/as menores de seis años con AUH, mujeres a partir del tercer mes de embarazo que reciben y, personas con discapacidad que tienen AUH. En total son más de 54.000 niños en la provincia de Jujuy y 31.000 tarjetas. La tarjeta es de 4.000 pesos para la madre que tiene un niño menor de seis años y de 6.000 pesos para los que tienen 2 o más chicos”.

Aclaró también que, la tarjeta del Banco Nación no permite extraer dinero del cajero, y es para comprar alimentos para la familia, excepto bebidas alcohólicas. «Todos nuestros chicos tienen que comer bien, por eso tenemos que lograr que suba el consumo de leche en la Argentina y que las familias vuelvan a comer en la casa», expresó Arroyo.