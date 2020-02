Sáenz: "Nosotros hemos notado con el ministro Arroyo que se ha ido estabilizando la situación"

El gobernador de Salta indicó que ha sido fruto de la entrega de los módulos alimentarios más todo el trabajo que se viene realizando en Salud. "El sistema de salud estaba colapsado y lo he dicho antes de la campaña" agregó el primer mandatario, en el marco de la inauguración de la ampliación del CPI en B° Solidaridad.

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, estuvo en las últimas horas recorriendo nuevamente la zona norte de Salta, supervisando las acciones que se llevan a cabo en los lugares donde rige la emergencia sociosanitaria, acompañado del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

De regreso a Salta Capital, Sáenz aseveró que se ha podrido progresar en mejorar las condiciones de las comunidades afectadas. “Hemos notado con el ministro que se ha estabilizado la situación, con el tema de los módulos alimentarios, con todo el trabajo que estamos haciendo en Salud”, declaró en diálogo con FM Aries.

Así mismo comentó que estuvo visitando el hospital Juan Domingo Perón, de la localidad de Tartagal donde “he visto las necesidades, la falta de especialistas, sábanas, ambulancias… en fin, de todo; ahora me voy a juntar con la ministra de Salud (Josefina Medrano) y su equipo para ver las prioridades”.

Por otra parte puntualizó que “está en proceso la compra de 40 ambulancias de alta y mediana complejidad, y camionetas 4X4, porque es complicado el ingreso y la conectividad con la zona”, A esto agregó que los vehículos se irán entregando en primer lugar a los hospitales de cabecera.

“Yo estoy con la gente, no me manejo con números sino con la gente, si van a Santa Victoria o a las comunidades, dicen que lo que están pasando ocurres desde hace décadas, no desde hace 10 o 20 años, sino de toda la vida”, sentenció el gobernador respecto a las acciones que lleva adelante la Provincia.