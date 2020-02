Alberto dijo que no habrá aumentos de tarifas, pidió prudencia a los sindicatos en las paritarias

El presidente adelantó que todavía no se planea un aumento de tarifas. Habló también del documento del FMI y aseguró que la posición del organismo crediticio con la deuda argentina "es un triunfo de la razón". Opositores deslizaron críticas.

El presidente Alberto Fernández corrigió públicamente a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y aseguró que “no está en carpeta” un aumento de tarifas a mediados de año. El mandatario aseguró que primero revisarán las “ganancias exorbitantes” que tuvieron las compañías de distribución de electricidad y de gas y “después” analizarán si los argentinos tienen que pagar más.

“Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente no aumentando las tarifas de la gente”, declaró en diálogo con AM 750.



Por otra parte, descartó cualquier aumento en el transporte. "Si están congelados los combustibles no tiene porqué haber subas en el transporte.



Por otra parte, en el inicio de las negociaciones paritarias y en medio de las negociaciones con los acreedores por la deuda, el jefe de Estado les pidió paciencia a los gremios. Si bien admitió que la recomposición salarial es una de la prioridades de su administración, planteó que la economía se encuentra en una situación de fragilidad.

“Tenemos que ir recomponiendo el salario real pero dentro de la fragilidad que tiene la economía. Es uno de los objetivos prioritarios, como lo era mejorar las jubilaciones de quienes estaban postergados. Vamos a mejor los salarios pero con mucha prudencia. Les pido un poco de paciencia a los gremios. Han tenido una paciencia inconmensurable en cuatro años, pero me parece que ahora sí hay que tener paciencia”, declaró.

Jubilaciones de privilegio

Fernández rechazó las críticas planteadas por los jueces al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema jubilatorio. La propuesta oficial contempla un nuevo cálculo para calcular los haberes en base a un promedio actualizado de los últimos 10 salarios. De sancionarse la norma, los magistrados percibirían ingresos menores a los que les garantiza el régimen vigente.

“El otro día un juez se quejaba porque hablaba de la intangibilidad de su sueldo. Yo soy hijo de un juez y esto lo escucho desde que nací: la famosa discusión en torno a la Constitución Nacional, que dice que debe garantizarse la intangibilidad del salario de los Jueces. Esto se hizo porque hubo momentos donde el Poder Ejecutivo les bajaba el salario a los jueces para presionarlos o les ponía impuestos exorbitantes. La Constitución buscó que el dinero no sea un elemento de presión. Pero hoy los jueces fijan su propio salario y se fijaron sueldos interesantes", desarrolló.

Y continuó: “Ese juez que se quejaba decía que su sueldo y su jubilación eran intangibles, algo que no entiendo. Además dijo que aportaba $90 mil mensuales, lo que quiere decir que gana $700 mil y lo que está planteando es que quiere jubilarse con ese ingreso y punto. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que sigan la lógica de todo el mundo”.

“Los jueces no cuentan además que actualmente el 82% móvil que cobran lo calculan sobre el sueldo bruto, por lo tanto terminan cobrando 92% de movilidad. Lo único que pretendo es poner un poco de igualdad en el sistema. Muchos de ellos son mis amigos y son más los jueces honestos que los otros”, concluyó.