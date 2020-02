“Soy un animal sexual”, dijo la hija de Steven Spielberg que se convirtió en actriz porno

Mikaela, hija de Steven Spielberg, lanzó su carrera como actriz porno con sus primeros videos XXX en solitario en PornHub y suela con conseguir trabajo como stripper. "Soy un animal sexual", dice para definirse a sí misma.

“Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada”, declaró en una entrevista con The Sun.

Mikaela, que tiene 23 años y hace diez que vive lejos de Hollywood, ya les contó a sus padres, de quienes recibió su apoyo.

A partir de ahora, en la industria del porno se hará llamar Sugar Star (Estrella de azúcar) y busca forjar su carrera a través de material en solitario centrados en el fetichismo. En pantalla no quiere relaciones sexuales con otras personas, una cuestión -afirmó- de respeto a su prometido, Chuck Pankow, de 47 años, y porque sería “una violación” de sus propios límites.

Mikaela ya había subido algunos videos porno en PornHub pero sin licencia de trabajadora sexual por lo que les tuvo que dar de baja. Mientras espera que le salga, planea su futuro.

En su mensaje en las redes sociales, reveló: “Lancé mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones”.

“Me he dado cuenta de que no hay ninguna vergüenza en estar fascinado con esta industria y en querer hacer algo sano, seguro y de consenso”, añadió.

Mikaela fue adoptada al nacer por Spielberg y su esposa en 1996./Diario Uno

Micaela Spielberg (23) y su prometido Chuck Pankow (47)