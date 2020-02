"Lo único que pido es Justicia, justicia por mi hijo por favor"

Celso, el marido de la mujer abusada en las costas de Puerto Deseado y padre del pequeño de 4 años asesinado contó a TN esta mañana que la mujer viajó para visitar a sus hijos y pasear con sus pequeño hijo.

"Viajó el día 10 a Buenos Aires y luego a Puerto Deseado fue primero a ver a mi hija y luego a mi hijo. No lo puedo creer. Estoy sorprendido. Estaba planificado. Viajó a ver a los hijos porque no podíamos ir los dos. Viajo sola con él, se fue a Buenos Aires primero y de ahí salió a ver al otro hijo porque él no puede venir tampoco, fue por visita no fue por otra cosa, y bueno la triste noticia que tengo ahora, estoy muy dolido no sé que hacer estoy muy dolido”

"Ella salió a caminar a la costa, le gustaba ir a la costa porque ella estaba sola allá, salía a la Costa a caminar con el chico, a ella le gustaba le gustaba eso, fuimos un año y siempre quería ir y este año se dio. Mi hijo se fue a trabajar la dejó en el auto de él, hasta que salga. Ella conocía el lugar, le gustaba" contó.







El hombre totalmente quebrado por toda la situación dijo que habló por minutos con María pero ella está muy conmovida

"Hable hace un rato pude hablar un poquito nada más, no se puede contener, ella dice “mi bebé, mi bebé” y no me contó más nada. Me enteré anoche como a las nueve de la noche me avisó mi hijo. Esto ocurrió ayer a las 3 de la tarde. Estoy bloqueado y no tengo palabras para explicar, para mí esto es un sueño. Mi hijo estaba trabajando y la policía lo fue a buscar no me quiere contar.

"Quiero que se sepa lo que paso y bueno porque yo no voy a poder vivir en Paz" concluyó.