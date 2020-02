Ayudemos a Diana Herrera quien padece un afección en su hígado

Emilce Flores es la pareja del padre de Diana Herrera, y fue que estando a su cuidado hace 2 meses atrás por un cuadro que parecía un resfrío descubrieron que su hígado y su bazo estaban creciendo desmedidamente.

"Era normal, no sabíamos nada. Estaba con dolor de garganta, fiebre y la llevamos a a guardia del hospital. El médico le toca la pancita y me dice, la chiquita no está bien, con solo tocarle me doy cuenta que tiene el hígado grande y los bazos grandes. Saqué turno y desde entonces la empezaron tratar y todos los meses va a control, ahora la mandaron de urgencia a Salta porque tiene muy hinchado el vientre, en las eco grafías de ayer le sale que el hígado está más alterado que las otras veces"

En cuanto al tratamiento que realiza la mujer contó que en principio se le daba vitaminas porque empezó a estar anémica y en la última visita le dieron varias pastillas pero para el hígado. Además cumple una dieta estricta.

"Son muchos gastos, el problema es que están en Salta sin dinero y si no pueden colaborar con dinero puede ser con comida para la nena como para que no le falte, pueden ser frutas pero no cítricos y lácteos descremado, tampoco puede comer pan"







Si bien la señora duerme junto a su hija en el Nosocomio las necesidades se hacen presente más aún siendo ama de casa y su ex pareja un trabajador del campo.

Para las personas que le quieran brindar alguna ayuda pueden contactarse con la señora al Emilia, mamá de la pequeña al 387 656-5086.