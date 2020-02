Maradona a Román: "Yo soy hincha de Boca y nunca renuncié a la Selección".

El DT de Gimnasia se refirió por primera vez a su visita a la Bombonera, en la última fecha de la Superliga y apunto directamente contra Román: "No me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa", agregó.

Diego Maradona reconoció hoy que no le interesa que le entreguen "una plaqueta" en su visita a La Bombonera dentro de dos semanas con su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, por la 23ra. y última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"Lo digo por todos, no sólo por Riquelme, porque no me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa", apuntó Maradona en una nota con TyC Sports.

Maradona recibió diferentes homenajes en el torneo local, con la excepción de Rosario Central, pero desde la dirigencia de Boca aseguró en un principio que "no" se iba a realizar porque "se portó mal" durante las elecciones en diciembre 2019 cuando apoyó a Christian Gribaudo. Sin embargo, Jorge Ameal aclaró en las últimas horas que se le hará "el homenaje que se merece porque Boca está por encima de todo".

Por su lado, Maradona afirmó: "Yo no voy a recibir ningún regalo, yo voy a la cancha de Boca como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. En lo personal quiero volver al palco, que lo refaccioné, todo con fotos nuevas y otras se quemaron solas. Ahí va a estar mi familia".

Y también aprovechó para cargar contra Juan Román Riquelme, encargado del fútbol en Boca y vicepresidente segundo, al recordar que "renunció a la selección". "Yo nunca renuncié a la selección y tampoco falté a ningún partido de Boca y a ningún entrenamiento cuando era jugador", apuntó por las dos salidas de Riquelme de Argentina, una con él como entrenador.

"No creo que Boca tenga que hacerme el mejor homenaje de mi vida. Yo estoy esperando que Gimnasia haga un gran partido contra Boca y si ellos pierden el campeonato, no lo pierden con nosotros", aseguró. Y cerró: "Yo soy hincha de Boca, no necesito que nadie me cuelgue una bandera, ni nada". Gimnasia jugará el 8 de marzo en la cancha de Boca, con horario por definirse, en uno de los encuentros que cerrará la Superliga.