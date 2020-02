Ultra tóxica: obligó a su novio a tatuarse en sus partes íntimas "propiedad de Karen"

Una joven obligó a su novio a tatuarse “propiedad de Karen” en el miembro como condición de su amor inquebrantable. Su novio aceptó su propuesta porque considera que él forma parte de su propiedad.

En redes sociales se compartió la noticia que causó mucha polémica, ya que ella obligó a su pareja a tatuarse sus genitales para reafirmar que es parte de su propiedad. El muchacho, de 18 años, decidió dejar su carrera y empezar una nueva vida con “La Karen”.

Sin embargo, no se imaginó que lo obligaría a tatuarse en una parte sumamente sensible para confirmar su amor. Así fue como Karen le hizo sufrir por un determinado tiempo y consiguió su cometido: reafirmar que es de su propiedad.

Al respecto, la joven comentó: “México está lleno de mujeres 'hot' y pues le dije que si me ama pues que se tatúe que ese pene grandote es solo mío y pues si no lo hacía, yo me iba con El Kevin”.

El hombre, por su parte, opinó que tenía miedo al dolor pero más miedo de perder al “amor de su vida”, por ello cumplió con el deseo de su novia: “La amo y todo es de ella y pues se lo he querido demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama y si hace falta me tatúo cuánto la amo en la frente”.