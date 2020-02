Russo reconoce que Boca "no tiene margen de error"

El entrenador de Boca Juniors habló en conferencia de prensa y manifestó que, a falta de dos fechas para la definición del campeonato, "no tenemos margen de error". Además, aseguró que el Xeneize no tiene prioridades y que debe pelear por la Superliga y por la Libertadores.

En la previa del partido ante Colón de Santa Fe el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, habló en su habitual conferencia de prensa semanal y allí habló del momento que atraviesa el equipo y aseguró: "Todo lo que juega Boca es importante y necesitamos de todos".

En esa misma línea, Russo agregó: "Tengo una regla del día a día. Lo más importante ahora es Colón y después nos sentaremos pensando en todo lo que viene. Estamos jugando cosas importantes, el viernes tenemos la necesidad de ganar y no cometer errores. Mido el día a día con mis jugadores, después buscamos y es bueno que intentemos jugar bien, porque ellos lo necesitan".

Por otra parte, el entrenador de Boca remarcó: "Lo peor que nos puede pasar es quedarnos con lo que hicimos. Ante las exigencias hay que tener calma, hay que saber levantar el pie, saber que una hormiga es una hormiga y no un elefante. Boca no te da tiempo para el análisis. Es un club con exigencias pero que no nos tape".

Para cerrar, Miguel manifestó: "En esta etapa no podemos priorizar, tenemos que pelear Copa y Superliga, no tenemos margen de error". Boca se enfrentará a Colón de Santa Fe, el próximo viernes desde las 21.10 y deberá ganar para impedir que River tenga la posibilidad de ser campeón un día después.

Russo no confirmó el equipo para el viernes y explicó que la formación "siempre tiene que ver con los niveles, los rendimientos, las formas… Muchas cosas me gustaron el otro día, ahora arrancamos con la doble competencia. Estamos bien y cuesta elegir, que es lo importante. Hay gente que se queda afuera y puede jugar tranquilamente. Ahora es día a día, como debe ser".