Joven atacada en Las Colinas: “A mi hija la molieron, le reventaron la cabeza a pedradas”

Sigue la conmoción entre los vecinos del B° Las Colinas, en la ciudad de Salta, luego que en la noche del sábado una joven fuera sorprendida por un sujeto, quien la atacó, abusó de ella y luego la golpeó.

Enojados ante la inseguridad de la zona y tras el episodio que vivió esta joven de 23 años, los vecinos el barrio decidieron manifestarse esta mañana, pidiendo la captura del culpable y la protección de la gente que vive en la zona.

Sandra, la madre de la víctima, dialogó con Somos Salta donde amplió los detalles: “El sábado como a las 00.30 de la noche, mi hija fue atacada, violada por un sujeto que no sabemos identificar quién fue y todavía no sabemos nada del tipo, la policía no nos da información, no sabemos nada”.

Sobre el ataque a su hija, precisó que ocurrió al fondo del B° Autódromo, donde hay un sendero que funciona como única vía de conexión de ese barrio con Las Colinas, el cual hay que atravesar para viajar en colectivo o para ir hasta el centro de la ciudad. “Mi hija estaba volviendo a casa y desgraciadamente le pasó esto, siempre usa ese sendero, la gente siempre lo usó y allí (a la joven) la golpearon, la molieron, le quebraron la mano, le reventaron la cabeza a pedradas, estaba muy desangrada cuando la encontraron”, agregó la madre.

La chica se encuentra internada en el Hospital San Bernardo, evolucionando, mientras tratan de identificar al agresor. “Dice que fue solo una persona, un hombre más alto que ella, robusto, pero no le vio nada más, dice que el tipo le envolvió la cabeza con la misma campera”, comentó Sandra.

En el medio, los vecinos se manifestaron en la zona cortando la calle, con carteles, pancartas pidiendo más seguridad, el cuidado de las mujeres y todas las medidas de prevención para poder vivir con tranquilidad.

Una vecina comentó que en la zona, los descampados se han vuelto un peligro: “Hay una parte cerca de una estación de servicio, un terreno triangular lleno de yuyos donde gente se quiso asentar a vivir, la policía la sacó y ahora está todo lleno de yuyos; si no los hubieran sacado no sería un peligro ahora”, analizó la mujer sobre la problemática de estos descampados llenos de maleza.