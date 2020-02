Por quinta vez en seis meses, entraron a robar en un negocio del macrocentro

Tremendo susto se llevó este mediodía, a plena luz del día, una de las dueñas de un local naturista ubicado en calle Santiago del Estero al 1300, en el macrocentro de la ciudad, cuando un hombre la amenazó con un cuchillo para robarle. Se trata del quinto robo que sufren en seis meses.

Agustina contó a InformateSalta que el ladrón había entrado otras veces pidiendo por cosas que ella no vende, luego regresó con la excusa de comprar cereales y mientras ella los estaba pesando, le dijo “dame todo” y sacó un cuchillo.







“Atiné antes, cuando quiso entrar, a llamar al 911. Le dije que no, me abalancé sobre la caja y el pasó por arriba del mostrador, sacó el celular, no llegó a sacar otra cosa y después de eso salió corriendo”, detalló.

La joven estimó que el malviviente, que pudo huir en una bicicleta que dejó a pocos metros, tiene aproximadamente 45 años. “Yo cerré el local, criminalística tomó todas las huellas. No hay cámaras, yo hice el pedido pero solo podaron los árboles”, expresó.

Finalmente, agregó que justo hoy había cambiado de turno con su socia, quien está embarazada. “Podría haber sido súper grave todo esto”.