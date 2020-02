Pablo encontro a la chica que lo enamoró en el Carnaval de Tilcara: ella vive en...

En las últimas horas se viralizó una historia de amor que tiene como protagonista a un santiagueño. Se trata de Pablo Loza, de 19 años, quien se enamoró de una chica en el Carnaval de Tilcara, Jujuy, y pidió ayuda en las redes sociales para encontrarla.

"La conocí en Tilcara y no le pregunté ni su nombre, RT (retweet) para encontrarla", decía el texto que compartió el chico de Santiago del Estero, que viajó el pasado fin de semana largo a la Quebrada de Humahuaca para disfrutar del multitudiario carnaval.



"Bailamos un rato y pegamos muy buena onda", recordó Pablo sobre aquel encuentro con la chica que lo flechó, y agregó: "Después nos sacamos una foto, pero con la música y todo el ruido que había en el boliche no pude escuchar su nombre".

Y contó que le dieron ganas de conocerla un poco más. Así fue que solo con la ayuda de esa selfie que se sacaron como única información de la joven, Pablo acudió a las redes sociales para que le den una mano.



Primero, consultó a sus seguidores si era posible realizar la búsqueda: "Si conocí una chica y no sé su nombre ni de dónde es, ¿subo la foto con ella a Twitter para ver si la encuentro?". Las respuestas positivas lo alentaron a lanzarse y subió la imagen.

Al principio solo recibía bromas, cargadas y cuestionamientos de sus amigos ("Lo mínimo que me dijeron es quedao") y sobre la joven nada, no tenía más información. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a llegar los datos y finalmente apareció el Instagram de la mujer más buscada.



"Bueno gente ya la encontré, ya está", les dijo Pablo a sus seguidores y aportó un dato clave que complicó un poco esta historia de amor: "Está medio lejos, es de Uruguay".

También comenzaron a circular rumores entre otros usuarios que afirman que ella tiene novio.

La única manera de comprobar todo esto es hablando con ella, así que el protagonista de la búsqueda le envió un mensaje.

"Pobre mina, debe estar diciendo ’mira lo que generó este pelotudo con una foto’ (risas)", bromeó el muchacho.

Y, hace unas horas, ¡al fin llegó la respuesta! "Bueno ya me contestó y no está enojada, ahora si estoy más tranqui", expresó Pablo, algo aliviado. Pero confesó que, al parecer, no tuvo la mejor suerte con ella: "Lo bueno dura poco saben decir".

¡Al menos lo intentó!