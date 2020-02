Piden soluciones urgentes para evitar una tragedia en un tramo de la Ruta 40

Un salteño se comunicó con la redacción de InformateSalta para denunciar el estado de deterioro del camino que conecta San Antonio de los Cobres con Puesto Sey (Jujuy). “Está todo abandonado, hay barrancos, puede ocurrir una tragedia para los conductores que no conocen bien el camino”, dijo.

De acuerdo al testimonio de un lector de InformateSalta, el tramo de la Ruta 40 que continúa luego del puente de la Polvorilla no tiene mantenimiento ni arreglos hace mucho tiempo. “Mi denuncia es que la ruta está abandonada hace mucho tiempo. Yo voy tres o cuatro veces al año por ese camino, la última vez fui los primeros días de febrero y ya había varios desvíos por lo que está más deteriorado el camino”.

El hombre sostuvo que Vialidad Nacional sólo limpia un poco una vez al año cuando va a ser el festival del puente de la Polvorilla, el Carnaval Más Alto del Mundo, “parece que hacen una raspada nada más desde San Antonio de los Cobres hasta el puente, y de ahí para arriba tienen todo abandonado, es peligroso, puede ocurrir un accidente”.

El denunciante dijo que es muy peligroso para la gente que no conoce, sobre todo en ésta época que circulan muchos turistas por el Carnaval. Es la única conexión terrestre entre San Antonio y el pueblo de Puesto Sey (Jujuy). “En este momento el camino está cortado, hace dos días me llamó uno de mis parientes que vive ahí, el camino está cortado y no pueden circular. Se cortó del todo por las lluvias, pero ya venía dañado desde antes”, sostuvo.

“Tengo familia en Puesto Sey y voy de vez en cuando a visitarlos. El sábado pasado me encontré con un pariente que venía de Puesto Sey a San Antonio y se dio que el camino también estaba cortado, tardó 6 horas en llegar cuando comúnmente se tarda un poco más de una horas".

Desde el puente de la Polvorilla hasta el límite que se llama Lagunilla, Vialidad lo tiene abandonado. Hay barranco, hay cornisa, por eso es peligroso, el camino es angosto y a veces hay derrumbes, por eso es nuestra preocupación”, explicó.

El hombre manifestó que algunos vecinos de San Antonio hablaron con el intendente, y que la respuesta fue que están abocados a las recientes inundaciones. “Pero este problema con la ruta no es solo de ahora, es de siempre, cuando pase una desgracia van a empezar a ver de quién es la culpa”.