El novio, embarazado: una pareja trans va a tener un bebé

Esteban y Danna, una pareja colombiana transgénero que ahora se hizo muy conocida, va a cumplir su deseo de tener un bebé.

Lo particular de este caso es que es él quien está embarazado, no ella, ya que él nació siendo mujer (y ella un hombre) y, como no se ha hecho la operación completa de cambio de sexo, todavía puede concebir.

Danna es una conocida modelo colombiana y, después de haber superado muchos prejuicios por su cambio de sexo, tanto ella como su pareja se muestran orgullosos y contentos en las redes sociales del bebé que van a tener.

Los dos han decidido poner a su bebé (es un niño) un nombre unisex para que, cuando sea adulto, pueda elegir mantener su sexo o cambiarlo a mujer./Telefé