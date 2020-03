“Tengo varios abortos, soy dueña de mi cuerpo, me da lo mismo”

"En los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar", dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de sesiones legislativas en el Congreso.

Ferviente opositora a la legalización del aborto, Amalia Granata -hoy diputada provincial por Santa Fe-, visitó Los Ángeles de la Mañana y volvió a argumentar su postura "pro dos vidas". Incluso, antes de abandonar el programa tuvo un breve intercambio de palabras con la mediática Leevon Kennedy.

"Gracias, Amalia, por venir. Ya está Leevon Kennedy. Está medio seria. ¿Qué pasó?", le preguntó Ángel de Brito a la invitada, que se encontraba detrás de cámara esperando su momento para ingresar al vivo. "Palo Santo, por favor. Quiero pasar palo Santo por todo el estudio. Está densa la onda acá adentro", dijo la mediática, mientras Granata se paraba para abandonar el programa.

"¿Lo decís por Amalia? Pará que no se fue todavía… Amalia te pregunta si sos pañuelo verde o celeste", le trasladó el periodista. Y Leevon lo sorprendió con su respuesta: "Yo tengo varios (abortos). Yo soy dueña de mi cuerpo. A mí me da lo mismo, no soy ni pro, ni nada".

Tras escuchar la respuesta y con un compromiso laboral inminente, Granata ignoró la respuesta y partió, sin hacer referencia al tema: "Me tengo que ir a una reunión".