Se vistió de “policía” para ingresar a una cuadrera

El sujeto no tenía dinero y agudizó el ingenio para poder asistir a las carreras de caballo

El sujeto no tenía dinero y agudizó el ingenio para poder asistir a las carreras de caballo que se realizaban en Pampa de los Guanacos.

El avezado ingenio criollo se puso de manifiesto ayer en una competencia de carreras cuadreras que tuvo lugar en Pampa de los Guanacos, departamento Copo, Santiago del Estero, a la que un sujeto deseaba ingresar pero se le presentaba un problema que no era fácil de solucionar: no tenía dinero para la entrada.

Sin embargo, tras analizar la situación y sopesar las posibles soluciones, se inclinó por la más insólita: se buscó un uniforme de policía y se vistió como tal —con birrete incluido— tras lo cual se presentó en las cuadreras e ingresó confundiéndose entre los demás efectivos que cumplían el servicio adicional en tal competencia.

-Los “colegas” lo descubren

Tras pasearse por el predio y luego de observar un par de cuadreras, fue detectado por sus “colegas” policías, quienes no lo conocían y tras contar los efectivos que hacían el adicional se dieron con que sobraba uno, por lo que de inmediato lo encarararon y procuraron identificarlo, además de requerirle explicaciones sobre si era o no policía, exigiéndole que —para el caso que lo sea— les exhiba la correspondiente credencial, lo que obviamente el individuo no pudo cumplimentar, descubriéndose entonces que era un falso efectivo, por lo que de inmediato lo “demoraron”.

Le informan al fiscal

Acto seguido, el insólito hecho fue puesto en conocimiento del Dr. Santiago Bridoux —de la Unidad Fiscal para la circunscripción judicial Copo— quien interiorizado de las circunstancias del caso dispuso que el sujeto sea trasladado a la sede de la Comisaría 43ª.

En dicha dependencia lo interrogaron respecto del insólito hecho protagonizado, sobre todo para conocer de donde había sacado el uniforme policial, establecer si alguien se lo había provisto, entre otras cosas. Podría ser liberado en próximas horas.

Fuente:Nuevo Diario