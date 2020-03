Coronavirus: suspenden y reprograman viajes a China e Italia

A modo de prevención y porque los principales lugares a visitar están cerrados en los dos países más afectados por el virus, agencias de turismo salteñas se ven obligadas a no realizar, por el momento los viajes. Tampoco reciben consultas sobre esos destinos.

Un paciente de 43 años que volvió a Argentina tras unas vacaciones por Europa, principalmente por Italia, es el primer, y por el momento, único caso confirmado de Coronavirus en el país. Y quizás la pregunta obligada es ¿qué pasa con los vuelos y viajes que estaban previstos para los países más afectados?

Esa pregunta fue respondida a InformateSalta por el dueño de la agencia de turismo Tayka Viajes, Milton Muñoz, quien explicó a este medio que los viajes a China e Italia están siendo suspendidos y reprogramados.

“Hasta ahora los únicos viajes que si se están suspendiendo son los de China e Italia, que son como los destinos más comprometidos. Se están haciendo reprogramaciones o cambiando los lugares que se visitan en destino, los centros turísticos están cerrados y por eso se da la opción de cambiar. Se ve día a día”, indicó.







En este sentido, aseguró que tampoco están recibiendo consultas nuevas sobre esos dos destinos en particular. “Directamente a nadie se le ocurre viajar a China Los casos que tenemos es gente que ya tenía el viaje contratado de antes, en ese caso hemos reprogramado algunos y cancelado otros. A Italia tampoco tuvimos consultas de nuevos viajes. Todos son casos de gente que ya lo tenía contratado”, subrayó.

Asimismo, tiró por tierra la “creencia” que por viajar en el mismo avión con una persona que contrajo el virus ineludiblemente también lo vas a tener. “La OMS dice que la cabina del avión por sí sola no conlleva un ambiente que sea más propicio a contagiarse o a propagar una infección. El virus no está en el aire en realidad, se trasmite por un contacto físico, por secreciones, en a la superficie no dura más de 30 minutos”, expresó.

De igual modo, en los aeropuertos que reciben y desde donde parten vuelos internacionales, sobre todo prevenientes de las zonas más afectadas, se están realizando controles antes de embarcar. “No significa que porque estés en un avión con una persona que inclusive puede tener el virus, te vas a contagiar. Realmente es un contacto físico lo que hace al contacto”, detalló.







La información que ellos reciben es que el Coronavirus es en realizad más débil que la gripe común, que puede llegar a traer complicaciones en personas de riesgo, como los mayores de 70 años.

Finalmente, a modo de recomendación, se les pide a sus clientes, y todas las personas en general, lavarse bien las manos, usar alcohol en gel y no acercarse a menos de un metro de las personas que pueden estar infectadas o presentan algunos de los síntomas.