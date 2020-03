El arquero de Central Norte fue denunciado por no cumplir con la cuota alimentaria

Mauricio Pegini fue acusado por su ex pareja por no hacerse cargo de sus hijos de 13 y 10 años. Hace 8 años que no cumple con la cuota alimentaria y no mantiene vínculos afectivos con los pequeños.

Natalia Thomas, ex pareja del arquero de Central Norte, Mauricio Pegini, busca que la justicia lo obligue a cumplir con sus deberes económicos con sus hijos. “Hace 8 años él está ausente como padre, tanto afectiva como económicamente. Yo vivo en Córdoba y me hago cargo de los chicos, pero no me alcanza y ellos pasan necesidades”, dijo en InformateSalta.

La mujer señaló que intentó acercarse sin la intervención de la justicia, pero Pegini bloqueó todo intento de comunicación. “Me contacté con la actual pareja, llegamos a un acuerdo, ella es una excelente persona, ella logró convencerlo pero él sólo me pasó plata en noviembre. Habíamos llegado a un acuerdo de $6.000 pero me pasó $4.000 solo en noviembre. Yo no quería perjudicarlo, pero el mensaje que recibí de él es que no me iba a pasar más plata y que no quiere tener contacto con los hijos”.

Thomas y Pegini tuvieron una relación de 8 años. “Nacieron los chicos, decidimos mudarnos a Córdoba, nos separamos por muchas situaciones de los dos. Hace 9 años estamos separados, yo estuve un tiempo en Salta y él sí tenía contacto con los chicos. Jamás se le negó que vea a los chicos. Después finalmente yo decido venir a vivir a córdoba porque tenía problemas con la ex pareja de él, me perseguía, me amenazaba”, relató la mujer.

Pegini no sólo se negó a solventar económicamente a sus hijos, sino que rechazó todo tipo de vinculación afectiva. “Los chicos siempre supieron quién es su papa, lo idolatran como si fuera el mejor hombre del mundo. Lo llamaron muchas veces pero él nunca respondió”, dijo la mujer y agregó que ella percibe un sueldo bajo y que junto con el cobro de las asignaciones universales por hijo.

En esa línea, respecto al curso de la denuncia, Thomas manifestó que desde la Justicia cordobesa le señalaron que al tratarse de dos provincias con legislaciones diferentes, solicitan la intervención un abogado salteño, al cual se le debe abonar los honorarios, costo que no puede asumir la mujer, sostuvo.