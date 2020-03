Denuncian a un pastor por abuso sexual a nena de 7 años: la increíble respuesta de la Justicia salteña

Un aberrante hecho sucedió en el norte de nuestra provincia, donde denunciaron a un pastor por haber abusado sexualmente de una nena de 7 años. La familia de la menor sostiene que hay más víctimas, pero que no se animan a denunciarlo.

El hecho salió a la luz el pasado lunes en la localidad de Pichanal. El acusado, Hugo Rodríguez, fue denunciado por el padre de la menor, Jairo Ramiro Maza, publicó Radio Cadena Noa.

De acuerdo al testimonio de Maza, el pasado viernes buscó a su hija de la vivienda del sujeto. Cuando volvieron a su casa, se acostó y notó que la nena estaba incómoda. "Me acosté con ella y le pregunté qué le pasaba, ella se dio la vuelta y me preguntó si no me iba a enojar, le dije que no, que estoy para ella siempre. Ahí quebró en llanto y me dijo 'el señor Hugo Rodríguez me toca abajo'", expresó.

"Lo que hice es apoyarla, estoy orgulloso de mi hija, de que me haya contado, porque hoy en día muchas niñas o adolescentes ocultan a sus abusadores. Yo hice la denuncia. Hace pocos días se me acercó una mamá llorando y me dijo que su hija, cuando tenía tan sólo 8 años, también fue abusada, y que hizo la denuncia pero nadie le creía. Hoy su hija tiene ya 22, no puede ser que la Justicia no actúe", dijo, y agregó: "Me dijeron que sólo hubo tocamientos y no hay acceso carnal. ¿Tienen que abusarlas enteras a las niñas para que la Justicia actúe?", se preguntó enfurecido.

"Este tipo ya tiene dos denuncias de abuso, corresponde que lo detengan. Le pido a la Justicia que le haga Cámara Gesell a mi hija", sostuvo el padre de la víctima.