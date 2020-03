Fue filmado mientras abusaba de su sobrinita, y puso una insólita condición para entregarse

La defensa de Leandro Martínez, el contador de 43 años que fue filmado mientras abusaba de V., su sobrina de 12 años, puso una increíble condición para que su cliente finalmente se entregue tras estar casi dos meses prófugo: pidió que la calificación del expediente en su contra por abuso sexual agravado por su condición de guardador y corrupción de menores sea rebajada a abuso simple. Así lo confirmó el abogado de la querella, Juan Pablo Gallego, quien dijo que la propuesta fue hecha ante el fiscal de la causa, Pablo Masferrer y la Cámara de Garantías de Morón.

“Era un secreto a voces que la defensa estaba haciendo un juego, presionando para obtener un insólito cambio de carátula en relación a un prófugo cuyos delitos están comprobados en videofilmaciones y validados por psicólogos. Lo sorprendente es que ayer, el abogado defensor, el doctor Luis Rapazzo, lo explicitó además en forma directa en declaraciones públicas a un canal de noticias, diciendo que si le cambiaban la calificación lo entregaba", explicó el letrado. El objetivo de pedir una rebaja en la calificación es que le otorguen luego la eximición de prisión al acusado, algo que ya le fue negado por el juzgado de Garantías 4 y la Cámara de Garantías. “No es posible pedir la baja de calificación de un prófugo si no está a derecho”, agregó el letrado.

El caso se dio a conocer a mediados del mes pasado. Al acusado, que es marido de la prima hermana del papá de la víctima, se le imputan cuatro hechos de abuso. Sobre él pesa una orden de detención emitida el 10 de enero luego de que los padres de la víctima aportaran como “prueba irrefutable”, según la querella, un video donde se lo ve a este hombre manoseando a la nena en su propia habitación y en presencia de su propio hijo.

La filmación del aberrante hecho fue obtenida gracias a que la propia menor se las ingenió para llevar a su tío a su habitación a sabiendas de que la volvería a atacar y que había cámaras de seguridad. Fue como si ella hubiera filmado al hombre de 43 años. “¿Viste que mis papás pusieron cámaras de seguridad?”, le dijo V. a su tío, quien al mirar hacia el techo comprobó que una cámara había registrado lo que hizo. La presunta reacción del abusador fue atacarla todavía más. “Me apretó el cuello y me dolió mucho”, les dijo a sus padres tras describir lo ocurrido. Todas las declaraciones y el video están incorporados en el expediente.





Ante la estrategia de la defensa para concretar la entrega, Gallego hizo una doble lectura. Por un lado, dijo que “el abogado de Martínez conoce dónde está el prófugo y tiene capacidad de entregarlo cuando obtenga una negociación como la que se pretende” y por otro, “está admitiendo la culpabilidad de su defendido”.

“Es la primera vez en la historia que ocurre un hecho de esta naturaleza. Está diciendo: ‘es culpable y si le rebajan la pena, lo entrego’. La verdad es tan insólito como también es insólito que se mantenga prófugo durante 45 días de la justicia de Morón y se burle a la Policía Federal, de Interpol y la Policía Federal una persona que el Poder Judicial está en condiciones de detener”, agregó el letrado que defiende a la víctima.

Dijo que Martínez es una persona en condiciones de ser aprehendida y “evidentemente los recursos económicos que posee, son lo único que explican” que no haya sido detenido. “Es algo que lo dijo de viva voz en la fiscalía. El fiscal Masferrer (de la UFI Nº 11 de Morón) no lo podía creer. Lo planteó ante la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón y luego lo dijo en los pasillos de los tribunales. Nunca vi algo así. No se beneficia él ni su defendido”, concluyó.

Martínez tenía una relación muy cercana con V., a la cual invitaba frecuentemente a dormir a su casa. Según trascendió, vive en el country Weston –situado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez– y es gerente suplente de acuerdo al Boletín Oficial de una firma industrial dedicada al rubro de pigmentos, empresa para la que trabaja desde 2007. Fue ascendido al cargo en 2018. Anteriormente había trabajado un tiempo en el Banco Provincia y es marido de la prima hermana de Pablo, el papá de la menor. De igual forma, tiene domicilio asentado en Capital Federal.